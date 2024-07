Brescia: Mostra "Come tu mi guardi"

Fino a domenica 8 settembre, nella sede del Museo Nazionale della fotografia in contrada del Carmine 2F, sarà allestita "Come tu mi guardi. Tre Allegri Ragazzi Morti negli occhi di 40 fotografi", retrospettiva realizzata in occasione dei trent'anni di carriera del gruppo musicale mascherato che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica indipendente italiana.

La mostra, curata da Luisa Bondoni e Paola Bristot, raccoglie 60 scatti di fotografi (professionisti e non) italiani e stranieri che mostrano Luca, Davide, Enrico e gli altri artisti che compongono il loro mondo. È un'occasione unica per rivivere la storia di Tre Allegri Ragazzi Morti, scoprire i retroscena, l'allegria senza fine, i cambiamenti intercorsi dal 1994 al 2024 e per riconoscere stili e modi dei 40 diversi fotografi esposti.

L'esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, martedì mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12, sabato e domenica dalle 16 alle 19.