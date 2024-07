Brescia: mostra "Segni e resti"

Da sabato 6 a domenica 21 luglio, nelle sale Neoclassiche del Mo.Ca centro per le nuove culture, è allestita “Segni e Resti”, prima mostra monografica dell’artista veronese Silvano GGM Amati, esploratore di linguaggio, ricco di conoscenze e intuizioni e senso critico, curata da Giulia Tebaldi.

Amati ha trovato la chiave per tradurre i pensieri in opere in maniera unica e tagliente; sfogandosi nella sua arte e permettendo a chi la osserva di trovare ogni forma di commozione, dal pianto gioioso al graffio colmo di dolore. La mostra, supportata dalla Casa d'Aste Sesart's di Lonato del Garda, si potrà visitare, con ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19.