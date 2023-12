Brescia: mostra orsi

La mostra "Orsi" alla Galleria dell'Incisione a Brescia intreccia il capolavoro letterario di Dino Buzzati, "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", con l'omonimo film d'animazione di Lorenzo Mattotti, ispirato al romanzo. I bozzetti preparatori per i due lavori saranno esposti insieme a opere di altri artisti: Giorgio Maria Griffa, Max Klinger, Franco Matticchio, Richard Müller, Bruno Munari, Guido Scarabottolo, Elena Tognoli, Pia Valentinis.



Il romanzo "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" è stato scritto e illustrato da Buzzati e pubblicato a puntate sul Corriere dei Piccoli, per poi essere edito nel 1945 da Rizzoli. In mostra saranno presentati 9 studi a matita e pastello, per la maggior parte inediti, che illustrano la favola.



In dialogo con questi materiali, sarà esposta una selezione di disegni preparatori del film di animazione che Mattotti ha presentato al Festival di Cannes nel 2019, e che è stato totalmente ispirato dal testo di Buzzati. Artista di fama internazionale, fumettista, illustratore, pittore e scenografo, Mattotti comincia nel 2012 a lavorare all’idea del film, che lo vede per la prima volta nel ruolo di sceneggiatore, disegnatore e regista.



Questa idea espositiva si arricchisce della collaborazione di Lorenzo Viganò, il più autorevole studioso e curatore dell’opera di Buzzati, autore di un’edizione speciale de La famosa invasione che raccoglie le pagine del Corriere dei Piccoli, i disegni inediti di Buzzati e il racconto della genesi del film.



Completano la mostra opere di alcuni tra gli artisti storici e contemporanei della galleria che interpretano il tema degli orsi, tra cui una tela del maestro del simbolismo tedesco Richard Müller raffigurante due orsi polari, l’incisione di Max Klinger Orso e ninfa, e il disegno originale If Bears di Bruno Munari, creato per il libro "Zoo" del 1962.