Brescia: Museo d'arte orientale - collezione mazzocchi

Dopo 6 anni dalla sua apertura il Museo d’Arte Orientale - Collezione Mazzocchi consacra la collezione permanente creata dal bachicoltore e viaggiatore Pompeo Mazzocchi (1829-1915) attraverso un volume dedicato che verrà presentato per la prima volta al MO.CA - Centro per le nuove culture di Brescia il 14 ottobre.



Il 14 ottobre 2023, alle ore 16.00, il MO.CA, Centro per le nuove culture di Brescia (IDRA Teatro) ospita la conferenza ed evento di presentazione del catalogo "Museo d’Arte Orientale - Collezione Mazzocchi. Lo scrigno dell’arte giapponese in Franciacorta", la prima pubblicazione dell’omonima Istituzione culturale. Pubblicazione (edita da Edizioni Arnaldo da Brescia) che mostra e descrive unitamente i capolavori della collezione permanente, da xilografie, ad armature di samurai, netsuke in avorio e dipinti. Vi saranno gli autori Paolo Linetti e Gaia Poinelli.



La realizzazione del catalogo del Museo d’Arte Orientale - Collezione Mazzocchi si inserisce nel progetto partito nel 2022 e creato dal museo stesso Il Giappone a portata di mano, con l’obiettivo di una maggiore diffusione dell’arte giapponese. Il progetto, in particolare, ha lo scopo di rendere fruibile ad un pubblico più eterogeneo possibile il vasto patrimonio artistico costudito all’interno del museo e di diffonderne la conoscenza. Il territorio bresciano è ricco di storia ed arte ed è giusto che venga accentuata anche la connessione con il Giappone. Le varie fasi del progetto comprendono: lo studio di documenti inediti del fondo archivistico, la digitalizzazione degli stessi, la creazione di un inventario aggiornato, la creazione di un sito web per il museo dove poter anche consultare il nuovo materiale digitalizzato, la realizzazione di un prodotto editoriale che funga da catalogo delle opere attualmente esposte all’interno del museo ed infine l’organizzazione di eventi per la presentazione del volume, della collezione e delle scoperte archivistiche effettuate.



Il volume "Museo d’Arte Orientale - Collezione Mazzocchi. Lo scrigno dell’arte giapponese in Franciacorta" fornisce una panoramica completa delle opere facenti parte della collezione permanente. Puntando ad essere sopporto durante la visita, ma anche strumento di approfondimento per chi dimostrasse interesse per i temi trattati. Il catalogo contiene saggi riguardanti il collezionista Pompeo Mazzocchi e la tecnica artistica della xilografia, testi di approfondimento dati dalle ricerche d’archivio svolte, le schede delle opere di maggior pregio della collezione, così come immagini delle opere esposte.



Il catalogo fa parte anche del progetto di tesi di Gaia Poinelli, studentessa del corso di laurea magistrale di Comunicazione Creativa per i Beni Culturali, presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.



Il volume sarà acquistabile al termine dell’evento di presentazione e presso il bookshop del Museo d’Arte Orientale - Collezione Mazzocchi. È possibile consultare la pagina dedicata e richiedere maggiori informazioni sul sito ufficiale del Museo.