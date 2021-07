Brescia: mostra "Inside" allo spazio Bunkervik

È in programma da martedì 20 a sabato 24 luglio, alle ore 19, 20 e 21 nello spazio espositivo di Bunkervik, “Inside” personale della scultrice Silvia Strappa.



Il percorso espositivo, parte delle iniziative estive inserite nel Progetto AREA, si propone di creare un dialogo aperto in cui le opere interagiscono con gli spazi in cui vengono proposte. Il visitatore sarà guidato in un viaggio introspettivo arricchito da contaminazioni sonore, a cura di Ground Arti Elettroniche, e azioni teatrali realizzate da Somebodyteatro.



I partecipanti vivranno un’esperienza che tratta e ripercorre vari aspetti della vita umana: dall’infanzia all’adolescenza, fino alla solitudine e al rapporto tra l’uomo e il suo lato animale. Durata della visita 30 minuti.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica hello@somebodyteatro.it oppure telefonare al numero 339 - 3818207 .

