Brescia: "Take a bite…of Art", Halloween alla Pinacoteca Tosio Martinengo

Lunedì 31 ottobre, dalle ore 17.00, presso la Pinacoteca Tosio Martinengo, torna in questa occasione speciale il progetto di Fondazione Brescia Musei in collaborazione con Schiaccia Brescia, uno dei PTM Friends, per una serata speciale che abbina alla divertente ed intrigante esperienza della Museum Escape La seconda profezia, che Fondazione Brescia Musei ha sviluppato insieme alla giovane start up Garipalli, uno sfizioso aperitivo con l'inconfondibile proposta di Schiaccia Brescia.



Prenotazioni sul sito garipalli.com

Ingressi scaglionati ogni 10 minuti dalle ore 17.00

L'orario preciso potrà essere selezionato in fase di prenotazione.

Lo "Starter kit" verrà consegnato direttamente il giorno stesso in Pinacoteca Tosio Martinengo.

Gruppi: min 2 e max 6 persone. È gradita la partecipazione all’evento in costume.

Un’oscura profezia è stata pronunciata nel Museo e solo indagando le opere si avrà la possibilità di non farla avverare. Indizi e soluzioni saranno racchiuse all’interno di sculture e quadri, attenzione e intuito saranno fondamentali per completare gli enigmi che sala dopo sala verranno proposti ai giocatori. Un’esperienza immersiva e interattiva: gioco e narrazione per un nuovo modo di vivere la cultura e l'arte.