Brescia: mostra "for Maddalena"

Lo Studio Mercerie di Via Trieste ospita "For Maddalena", un dialogo visivo tra 7 illustratrici ed artiste figurative dedicato alla Maddalena, montagna di Brescia e polmone verde della Città.

I 7 lavori sono stati esposti tra maggio e giugno in una mostra outdoor su impianti pubblicitari 3x2, che da poco si è conclusa e trovano ora un nuovo spazio per sensibilizzare sul tema ambientale: una merceria degli anni 50 riconvertita da Laura Pedizzi in studio d’artista.



L’esposizione vede coinvolte Eliana Micheli, Laura Zani, Paola Pezzotta, Chiara Bolometti, Mara Cantoni, Francesca Amici e Laura Pedizzi.



Verranno esposte stampe fine art ed alcuni originali.

La mostra inaugurerà il 25 giugno alle 18.30 e resterà visitabile fino al 2 luglio nei seguenti orari: dal mercoledì al venerdì 10.00-12.00; sabato 15.00-18.00.



Studio Mercerie - Via Trieste 17/L Brescia