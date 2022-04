Brescia: mostra "Farfalle" di Claudio Amadei

Apre al pubblico giovedì 21 aprile 2022, al Museo di Scienze Naturali di Brescia, la mostra Claudio Amadei. Farfalle, a cura di Renato Corsini.

L’esposizione fa parte del ricco palinsesto della V edizione del Brescia Photo Festival, l’iniziativa promossa da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Ma.Co.f - Centro della fotografia italiana, che, per il 2022 verte sul tema Le forme del ritratto, consolidando nuovamente la città di Brescia quale uno dei centri propulsivi dell’arte della fotografia.

La mostra Farfalle racconta, attraverso gli scatti di Claudio Amadei, quale mondo fantastico la natura possa offrire e la collocazione delle stampe del fotografo bresciano proprio al Museo delle Scienze di Brescia è significativa per rendersi conto di quale complessità immaginativa si celi dietro la sua osservazione, anche dal punto di vista scientifico.

Claudio Amadei non si limita alla banale, seppur precisa, rappresentazione degli esemplari selezionati per essere esposti in questa mostra: le sue immagini sono scomposizione del reale, interpretazioni in chiave spesso dissacrante di quello che la natura offre. I colori, i fondi e i tagli delle sue fotografie sono il frutto di una ricerca personale e di una rivisitazione creativa, esaltati dal grande formato delle stampe.

Il progetto espositivo polisemico è chiamato a costruire un’intersezione tra linguaggio fotografico e linguaggio scientifico. Le farfalle e le falene conducono a condividere un importante obiettivo: ampliare e approfondire la naturale meraviglia verso gli esseri viventi che abitano insieme a noi, e prima di noi, il pianeta terra. Il progetto propone anche laboratori rivolti alle famiglie con bambine e bambini, a cura del Museo di Scienze Naturali.

Un invito ad affinare lo sguardo osservando dettagli e relazioni di questi animali piccolissimi: una disposizione che sviluppa sensibilità, conoscenza e responsabilità. Un messaggio biologico importante che è anche etico.

L’esposizione sarà visitabile fino al 31 dicembre 2022, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: dalle 9 alle 12.45 e dalle 14 alle 17.