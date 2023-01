Brescia: "Copiare dall’antico" alla Pinacoteca Tosio Martinengo

Domenica 22 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, alla Pinacoteca Tosio Martinengo è in programma l'evento "Copiare dall’antico".

Un operatore museale è a disposizione nelle sale, con cavalletti e materiale da disegno, per far sperimentare, anche a chi non ha conoscenze pregresse, la copia dal vero. Copiare le opere antiche nel museo era un modo consueto fino al secolo scorso per comprenderle e, al contempo, per esercitarsi nel disegno. Un’occasione per osservare con occhio attento le opere ed indagarne ogni particolare, recuperando gesti e strumenti antichi.

Evento gratuito per tutti senza prenotazione