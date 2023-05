Brescia: mostra sulla storia della birra Wuhrer

La prima fabbrica di birra in Italia venne fondata a Brescia nel 1829 da Franz Xaver Wührer. In occasione delle celebrazioni di Bergamo e Brescia Capitali della cultura 2023, dall’8 maggio all''Antica Birreria Wührer” di Brescia (in viale Bornata 46 - 1° piano, salone Pietro Wuhrer Junior) saranno a disposizione del pubblico tante preziose testimonianze d’epoca: cartelli pubblicitari di fine ‘800, quando la birra Wührer fu insignita di uno dei riconoscimenti più ambiti dell’epoca: “Prodotto della Real Casa”; oggetti antichi e tanta storia bresciana, per raccontare l’attività birraria anche degli avi austriaci del fondatore, una stirpe che si tramandava la tradizione di padre in figlio già dal 1540; un video sulla storia della Wührer curato da Ruggero Orlando per la tv nel 1980; un acquarello dell'illustratore bresciano Capra del 1908 raffigurante una serata mondana in una birreria con la scritta Wührer sullo sfondo; preziose etichette, lamierini, carte intestate, cartoline postali pubblicitarie e tante altre testimonianze, che rappresentano quanto la birra Wührer fa profondamente parte, da 195 anni, di Brescia e dei Bresciani e molto altro ancora.

L’inaugurazione avrà luogo lunedì 8 maggio, alle ore 11,30 con ingresso libero, poi l’esposizione rimarrà in forma permanente e potrà essere visitata da lunedì a venerdì, ore 18-21; sabato e domenica ore 12-22. Sul filo di una passione mai sopita, Federico Wührer riprende oggi la tradizione birraria di famiglia con la produzione della Cesar 1949, una bionda a bassa fermentazione, la cui ricetta fu inventata dal nonno Pietro nella fabbrica della Bornata a Brescia nel 1949. L'”Antica Birreria Wührer”, avendo ormai festeggiato i 60 anni di attività, è anch’essa un tempio storico della birra. I partecipanti dell’inaugurazione dell’8 maggio potranno degustare un raffinato piatto unico della tradizione tirolese (special price €25) o squisite pizze (a partire da € 15), entrambi i menù saranno accompagnati dalla nuova Birra Cesar 1949. L'iniziativa è promossa da Leo Ruocco, titolare della più nota birreria bresciana per celebrare i legami storici con la famiglia che ha dato nome e natali al suo locale e per testimoniare “ il ricordo più vivo che mai che la stessa città di Brescia ha della Wührer”.