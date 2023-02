Brescia: mostra "i bambini nascosti" di Franco Mattacchio

La galleria dell'Incisione di Brescia inaugura una nuova mostra dell'inesauribile Franco Matticchio, a trent'anni dalla prima personale in galleria. L'artista presenta una nuova raccolta di disegni inediti che mostrano — o forse celano — bambini in situazioni inaspettate, stravaganti e surreali, caratteristiche della sua poetica e della sua ironia. Le tavole sono realizzate per l'omonimo libro edito da Vanvere Edizioni e con grafica di Guido Scarabottolo.



Gallery



Franco Matticchio è nato nel 1957. Come disegnatore ha collaborato a vari giornali tra cui: Linus, Linea d'Ombra, L'Indice, Ventiquattro, Internazionale, Gioia Casa, Lo Straniero; ha disegnato alcune copertine per la casa editrice Garzanti. Nel 1994 ha realizzato i disegni e lo storyboard per il cartone animato dei titoli di testa del film Il Mostro di Roberto Benigni. Tra le sue raccolte di disegni pubblicate ricordiamo: Sogni e disegni (1997), Pflip (2000), Trilogia del Signor Ahi (2005). Nel 1999 ha disegnato una copertina per il New Yorker. Ha esposto in varie città italiane e un suo quadro è stato scelto per la mostra Arte italiana 1968 - 2007, curata da Vittorio Sgarbi.