Brescia: art in transition di Stefano Bombardieri

Il vernissage si terrà il 14 dicembre alle 18.30 negli uffici bresciani in via Cefalonia dello Studio Bandera, nei quali, da qualche mese, i professionisti e lo staff, si sono trasferiti in un ambiente lavorativo che ha cercato di mettere al centro le persone e il loro benessere, investendo su design, luce, comfort e soluzioni innovative ed ecologiche per il lavoro di squadra e professionale. La mostra di Bombardieri rappresenta un'evoluzione naturale e si pone in continuità con una precedente esposizione tenutasi in giugno a Milano, nei prestigiosi locali e terrazze degli uffici dello Studio Bandera nei pressi del Duomo, che ha celebrato l'eccezionale talento dell’artista. Il progetto espositivo intitolato “Art in Transition” sottolinea il passaggio fluido e dinamico tra le due mostre e la contaminazione nello spazio e nel tempo fra arte e professionisti, fra imprese e cultura, con l’intento di portare - attraverso il movimento e la contaminazione di ambiti apparentemente lontani - innovazione, bellezza, scambio e reciproca crescita.

Il Dott. Arrigo Bandera, fondatore dello Studio Bandera, ha commentato: "L'arte è un valore imprescindibile che porta identità e arricchisce il tessuto di una comunità. Brescia e Bergamo rappresentano fari culturali d'Italia, e l’essere nel 2023 Capitali della Cultura, le ha poste al centro di una scoperta di tesori talvolta inaspettati, espressione della ricchezza artistica e anche del saper fare di tanti imprenditori e famiglie del territorio. Con la nostra mostra, per quello che ci è consentito, auspichiamo di portare un momento di condivisione, un'esperienza avvincente e un tributo all'eccezionalità di Brescia, evidenziando il connubio tra creatività e lavoro. Siamo certi che Brescia e Bergamo, che nel 2023 hanno saputo porsi al centro della scena, potranno godere anche in futuro della visibilità, attenzione e sviluppo che meritano."

Stefano Bombardieri ha espresso entusiasmo per l'iniziativa: "Ho aderito con entusiasmo a questa iniziativa dove l'arte, in un ambiente di lavoro, diventa un mezzo di comunicazione, una sorta di anello di congiunzione tra il cliente e la società. Nelle mie opere, la cui chiave di lettura è sempre legata al surreale, utilizzo animali, molto spesso in pericolo di estinzione. Fra questi, il rinoceronte, spesso presente in installazioni sospese, parla di una condizione umana, di uno stato d'animo di sospensione al di fuori dalla realtà e dalla vita terrena. Il rinoceronte è metafora del concetto di peso ed è sospeso come spesso lo è la nostra vita in particolari momenti di estrema gioia o di grande dolore”.