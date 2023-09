Brescia: tra paura, devozione e scienza. I luoghi della cura e i rimedi dal Quattrocento all'Ottocento

L’Archivio di Stato di Brescia, in occasione di BergamoBrescia – Capitale della Cultura 2023 e delle GEP 2023, inaugura un percorso espositivo multimediale dal titolo “Tra paura, devozione e scienza. I luoghi della cura e i rimedi dal Quattrocento all'Ottocento a Brescia”.

Il percorso espositivo è stato realizzato grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3-3) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

L’erogazione di detto finanziamento, che è coinciso con l’anno della cultura per BGBS 2023 e ha come tema le pandemie, ha permesso di progettare non solo un percorso espositivo accessibile anche ai non addetti ai lavori, ma di ripensare totalmente la sala espositiva come uno spazio multimediale per la rimozione di ogni tipo di barriera e che faciliti la comunicazione dei contenuti storico-artistici a una platea più ampia ed eterogenea possibile. L’esposizione, infatti, sarà integrata da una proiezione immersiva che, attraverso immagini e documenti d’Archivio, narrerà le diverse pandemie occorse nei secoli nel territorio bresciano e i rimedi che furono per esse attuati.

I documenti in esposizione saranno approfonditi - con immagini in alta definizione, schede di testo e altri contenuti multimediali - per mezzo di un touch-screen collocato in uno spazio apposito della sala, che permetterà l’approfondimento dei documenti in esposizione e la visualizzazione di oggetti non disponibili fisicamente per svariati motivi, come quelli conservativi o perché appartenenti ad altri archivi. Le particolari caratteristiche del progetto - realizzato in collaborazione con Comune, Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia - permettono di ottenere miglioramenti significativi sul piano della rimozione delle barriere fisiche e cognitive, dotando questo Istituto di tecnologie all’avanguardia per superare quella “diffidenza” che spesso accompagna gli archivi e il patrimonio documentario da essi conservato.

A fianco del percorso espositivo sono stati organizzati otto incontri di carattere seminariale, che hanno preso il nome de “I venerdì della cura”, che prenderanno avvio dal 30 settembre p.v.: ciascuno di essi sarà dedicato a un tema specifico, prima presentato da un moderatore, poi sviluppato dagli studiosi. L’inaugurazione coincide con le Giornate Europee del Patrimonio (#GEP 2023), quest’anno dedicate al “Patrimonio InVita”, come sinonimo di patrimonio “vivo”. Parteciperanno all’inaugurazione Debora Piroli, direttrice dell’Archivio di Stato di Brescia, Federico Manzoni, Vicesindaco del Comune di Brescia, Gian Luca Fornari, direttore affari generali e legali dell’ASST Spedali Civili di Brescia, e i curatori del percorso.