Cominelli 1840: "Contemporary Views"

Arte e design si fondono in un percorso creativo che si trasformerà per un fine settimana in una originale mostra temporanea (e contemporanea). L’evento, in programma dal 31 maggio al 2 giugno a Bedizzole, è stato organizzato dall’architetto Michele Cominelli: l’esposizione sarà allestita nello showroom di Cominelli 1840, in Via XX Settembre 102, e vuole offrire un viaggio emozionale attraverso la creatività contemporanea. “Contemporary Views”, questo il titolo della mostra, riunisce una selezione eclettica di artisti bresciani, ciascuno con il proprio stile e la propria visione dell’arte. Francesca Adamo, Daniele Caruso, Lorena Cottini, Lorenzo Favaron, Dean Marino, Mara Pascarella, Tiziano Ragnoli, Mark Sugar e Matteo Vinati esporranno alcune loro opere, articolate in un mix di pittura, scultura e design.

Da venerdì a domenica

Accanto a queste espressioni artistiche, la mostra presenterà una selezione esclusiva di pezzi di design, cioè complementi d’arredo che, oltre ad arricchire il contesto espositivo, saranno messi in dialogo con le opere d’arte esposte e con il luogo decisamente insolito nel quale sarà ambientato l’evento. L’idea è di offrire un’esperienza visiva e sensoriale in grado di stimolare l’immaginazione dei visitatori. Il vernissage della mostra si terrà venerdì 31 maggio dalle 19 alle 22. Nel fine settimana la mostra sarà visitabile (ingresso libero) con orari prolungati dalle 10 alle 22. Per informazioni mail a info@cominellimobili.it oppure un clic su cominellimobili.it.