Palazzo Martinengo: apertura spazi archeologici

La Provincia di Brescia e il Touring Club Italiano, nell’ambito del Progetto “Aperti per voi”, comunicano che gli spazi archeologici di Palazzo Martinengo (sale 3, 4 e 5) accessibili da Via dei Musei 30, fino al 20 dicembre 2020 saranno aperti per i visitatori nei seguenti dalle 10 alle 17, da mercoledì a sabato.