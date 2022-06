Montisola: Notte Romantica

Prezzo non disponibile

Sabato 25 Giugno torna a Monte Isola l'appuntamento con "La Notte Romantica", l'evento promosso a livello nazionale con grande successo dal Club de "I Borghi più belli d'Italia" per celebrare l’amore e la bellezza in tutte le sue forme.

Per tutti gli innamorati (e non solo) sarà un appuntamento imperdibile: in un'atmosfera suggestiva, si potranno gustare i menù a lume di candela arricchiti dal dessert “Pensiero d’Amore” proposti dai ristoranti aderenti all'iniziativa, passeggiare sul lungolago tra Peschiera e Sensole accompagnati da musica dal vivo e degustazioni.

I chioschi e bar del lungolago e non solo invece aderiscono alla serata con drink creati a tema e in accompagnamento ad assaggi con prodotti tipici locali. Qui il programma completo.