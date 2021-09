Montichiari: Street Art Contest edizione 2021

E’ tutto pronto per la seconda edizione di “Montichiari Street Art Contest, la manifestazione organizzata dalla Pro-Loco “Città di Montichiari” in collaborazione con Artcòre crew e la direzione eventi Meid Eventi e patrocinata dal Comune. Dalle 9 alle 19 le mura di cinta dell’ex stadio Romeo Menti si trasformeranno in un museo a cielo aperto. Alla gara parteciperanno trenta writers provenienti da tutta Italia che, con le loro opere estemporanee, abbelliranno il centro storico. I disegni saranno realizzati ispirandosi al centenario del 1° Gran Premio d’Italia svoltosi proprio a Montichiari nel 1921.

La giuria che valuterà le opere in gara sarà composta da Paolo Bono, architetto, Barbara Padovani, assessore con delega alle politiche giovanili, Silvia Rizzardi, laureata all’accademia di belle arti di Verona, Silvia Coroni, imprenditrice, e Eugenio Fossati, imprenditore e pittore. Dalle 15 l’evento sarà accompagnato da musica dal vivo e alle 19 ci sarà la premiazione. In palio 500 euro che saranno assegnati all’opera migliore. Trofei anche per il secondo e terzo posto.

L'evento è aperto a chiunque volesse partecipare: per informazioni è possibile contattare il numero 3355706596 -3392136415 o scrivere a prolocomontichiari@gmail.com.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...