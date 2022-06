1000 Miglia: lo spettacolo dei Diavoli Rossi

In piazza Vittoria a Brescia, stamattina è iniziata la punzonatura, lo storico rito della 1000 Miglia in cui viene controllata l'originalità delle auto iscritte, con tutte le verifiche tecniche del caso e la successiva consegna dei numeri di gara e dei road book.

Domani, invece, avrà il via inizio la prima tappa Brescia-Cervia-Milano Marittima, con il via del primo bolide alle 13.30 da Viale Venezia. Pochi minuti prima, per salutare la partenza, quest'anno le Frecce Tricolori lasceranno la scena ai Diavoli Rossi di Ghedi: si festeggia infatti il 40esimo anniversario dell'arrivo del primo Tornado. Lo spettacolo è assicurato.