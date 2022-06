“Metti, una cena isolati in vigna” è il format Lazzari e Finil del Pret per un’esperienza unica

Dalla necessità in tempo di pandemia, si sviluppa l’idea di un gruppo di ragazzi bresciani, Davide Lazzari della cantina Lazzari di Capriano del Colle e Simone Bianchetti, Silvia Loda e Stefano Loda dell’osteria Finil del Pret di Comezzano Cizzago: Sorseggiare i vini direttamente in vigna, accompagnati da piatti che raccontano culture e produzioni del territorio di riferimento, lontano dalla civilizzazione per ritrovare spazi sociali che sembravano perduti.

Alimentata dalla filosofia del vino della cantina Lazzari, che si spende proprio per la caratterizzazione dell’identità della DOC Capriano del Colle, e dai piatti dell’osteria Finil del Pret di Comezzano Cizzago, che della cultura e della valorizzazione del territorio ha fatto il proprio esistere, nasce “Metti, una cena isolati in vigna”. Una serie di occasioni che puntano l’attenzione proprio sui luoghi in cui i prodotti che consumiamo nascono e maturano. Una cena, dal tramonto a sera inoltrata, in cui i commensali si ritrovano circondati dalle vigne del Brolo di San Lorenzo con la chiesa patronale di Capriano del Colle sullo sfondo. L’atmosfera, orientata anche a incentivare l’interazione sociale, è curata con allestimenti in armonia da Babette Events & Food e delicatamente allietata dagli archi del Quartetto Acanthus.

I vini Lazzari, dal classico Fausto, passando all’identitario Berzamì fino allo storico Adagio, verranno quindi degustati direttamente nelle vigne di Capriano del Colle. I piatti, dell’osteria Finil del Pret, in abbinamento ricercano nuove vie per interpretare i prodotti del territorio di riferimento, riportando i riferimenti delle aziende agricole produttrici delle materie prime.

“Durante la pandemia non era possibile effettuare il servizio di sala all’interno dei locali” confessa Simone Bianchetti dell’osteria Finil del Pret “vista la nostra volontà di continuare a supportare i nostri produttori e raccontare i loro prodotti ai nostri clienti, abbiamo lanciato questa idea agli amici della cantina Lazzari. Proponendo abbinamenti acuti e inusuali ai loro vini.”

“Abbiamo scelto la vigna Brolo di San Lorenzo alle spalle della chiesa Seicentesca di Capriano del Colle” aggiunge Davide Lazzari “perché, nonostante aumentassero le proposte di cene all’aperto, anche da parte di diverse cantine, nessuna è mai stata una vera e propria cena immersa nelle vigne. Nel contempo, i piatti di Finil del Pret decentrano l’attenzione dal contesto verso una proposta accattivante, nonostante lo spazio agreste richieda un grande impegno nella preparazione di questi piatti”.

Questa è l’origine di “Metti, una cena isolati in vigna”, che, nonostante le restrizioni che ne hanno spinto l’avvio siano ora risolte, è ormai diventato il principale evento estivo per Lazzari, Finil del Pret e il piccolo comune di Capriano del Colle.

DATE: 17/18 GIUGNO, 8/9 LUGLIO, 5/6 AGOSTO E 2/3 SETTEMBRE 2022

Con un menù da 6 portate, isolati nel Brolo di San Lorenzo, alle spalle della chiesa patronale del XVII secolo, con il sole che timidamente cede il passo al buio, addenteremo i piatti preparati da Finil del Pret (Guida Osterie d'Italia Slow Food), in abbinamento ai nostri vini della cantina Lazzari di Capriano del Colle.

Accompagnamento verso la notte dagli archi del Quartetto Acanthus.



Munirsi di: Scarpe comode, torcia per il rientro