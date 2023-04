Manerbio: luna park

A Manerbio, come da tradizione, per festeggiare la settimana Santa anche quest'anno verrà allestito il luna park in piazza Falcone: l'appuntamento è in programma da giovedì 6 a lunedì 10 aprile. In occasione della prima giornata, giovedì 6 aprile, sarà possibile usufruire di prezzi promozionali (in caso di pioggia verrà posticipata al giorno successivo).