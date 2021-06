Nel mondo è accaduto qualcosa di inimmaginabile che per lungo tempo ha cancellato e modificato eventi sportivi e sociali ma la passione e l’impegno dell’Associazione Sportiva Oxygenbike di Concesio (www.oxygenbike.it) con il supporto determinante delle istituzioni, in primis il Comune di Manerba del Garda ha fatto si che sabato 3 Luglio prenda il via la 1^ Manerba Mata Bike, manifestazione ciclistica di mountain bike riservata alla categoria FCI Giovanissimi G1 – G6. L’avvincente competizione, organizzata nello suggestivo scenario di Manerba del Garda si snoderà tra una serie di prove tecniche e di abilità tra cui una a tempo distribuite sul tracciato cittadino dove le bellezze architettoniche del centro storico di Solarolo faranno da cornice ai 300 giovani atleti che si giocheranno il risultato.



La competizione rientra tra le tappe del circuito Junior Bike Brescia che da anni dà la possibilità ai giovanissimi oltre che di cimentarsi in un vero e proprio sport su due ruote, di costruire legami, di aumentare l’autostima gratificata dall’imparare sempre nuovi esercizi, di migliorare le capacità sociali e la cooperazione con altri bambini con attenzione alla lealtà e al rispetto verso gli altri.



L’evento si svolgerà sotto le restrizioni descritte nel protocollo Covid emanato dalla Federazione Ciclistica Italiana e con tutte le cautele predisposte dagli organizzatori affinché la manifestazione si svolga in sicurezza. Sarà inoltre una manifestazione plastic free con un occhio quindi all’ambiente per ridurne l’impatto. Un importante segnale di un necessario cambiamento. “Ci auguriamo che passi agli archivi come una indimenticabile giornata di sport”, sono le parole del Presidente della Oxygebike Roberto Terzi. “Al centro, prosegue, ci sono e ci saranno sempre loro, i giovani, ed essere parte del loro percorso di crescita, aiutarli a costruire un bagaglio di benessere da cui si gioveranno per tutta la vita, attraverso la sport, è e sarà il nostro primo obiettivo. Si è deciso sin da questa prima edizione di coinvolgere attivamente l’amministrazione comunale che ringrazio, in particolare il Sindaco geom. Flaviano Mattiotti. Tutti insieme per questo progetto che speriamo possa diventare un appuntamento annuale. Ringrazio anche tutti gli sponsor per il prezioso contributo alla buona riuscita della manifestazione e per il sostegno alla nascita e crescita della Oxygenbike. Grazie per aver creduto in noi, nei nostri valori e nello sport”.



Semaforo verde quindi sabato 3 Luglio a Manerba del Garda dove Giovanni Bindoni, Direttore Tecnico Sportivo impegnato in questi giorni nella predisposizione del tracciato ricorda che a loro, ai giovani spetta il compito di divertirsi e a tecnici sportivi e allenatori quello di trasmettere emozioni, regalare ricordi indelebili e perché no, accendere l’adrenalina pregara. “Cercheremo di lasciarci alle spalle i problemi per fare spazio allo spettacolo sportivo, prosegue Bindoni. Lo sport è una palestra di vita con il quale i bambini e gli adolescenti imparano alcuni dei valori più importanti della vita”.





Commento del Sindaco di Manerba del Garda geom. Flaviano Mattiotti: “Ringraziamo l’ASD Oxygen per dare l’opportunità al Comune di Manerba del Garda di ospitare una gara di MTB dedicata a dei giovanissimi ciclisti. Crediamo che il futuro dei nostri ragazzi passi anche attraverso i valori che lo sport insegna e trasmette a chi ha la passione e l’impegno di praticarlo. Siamo certi che questi atleti in erba con le loro famiglie e gli spettatori porteranno un’aria di allegria nel centro di Solarolo, cuore pulsante del Comune di Manerba del Garda”. Prossimi appuntamenti: Oxygenbike, oltre alla florida attività legata alla scuola MTB, si è prefissa l’obiettivo di organizzare la prima manifestazione sportiva easy-downhill per la categoria giovanissimi che si terrà nel mese di ottobre nei pressi del campo di allenamento a Concesio (BS).

