Manerba, Isola dei Conigli: "degusta-colazione" al sorgere del sole

Sabato 3 settembre, festa di chiusura della rassegna 'Sorsi di Parole' di Manerba. I protagonisti saranno il Lago di Garda visto dallo splendido panorama dalla Isola di San Biagio (conosciuta come Isola dei Conigli), il sorgere del sole con il suo cielo rosa, come rosato sarà il vino 'Rosa del Vittoriale', ‘il vino di D’Annunzio’ (bottiglie edizione limitata di soli 300 esemplari) che sarà possibile degustare. E ancora: intrattenimento con spettacoli di animazione e risveglio Qi Gong, il tutto allietato da un concerto dei "Mutanti musicali" ed il loro viaggio nella storia della musica. Non mancherà una colazione gourmet dolce-salata da godersi in stile picnic, comodamente sdraiati nel verde del prato dell'isola e assaggi di eleganti olii della Valtenesi.

A conclusione la premiazione delle frasi più creative nate durante le degustazioni con le cantine del Consorzio Valtenesi, che hanno aderito alla proposta di promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche dal 29 giugno al 24 agosto. Insomma, un evento prezioso ed un'esperienza unica per iniziare un weekend alla grande.



L'incontro si terrà a partire dalle 5.15-5.30 dall'attracco Taxi Boat di Porto Torchio, da dove partirà la mini crociera per raggiungere l'isola e dove verranno fornite tutte le istruzioni della manifestazione. Per iscrizioni e prenotazioni (posti limitati ed a pagamento) entro il 01.09.22 scrivere o telefonare alla Proloco di Manerba del Garda, manerba.proloco@gmail.com. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.