Malavasi Cheers Box dinner

L’edizione 2021 delle CheersBox si arricchisce con le Dinner!

Ogni cena sarà un’esperienza di gusto per entrare più in profondità nel mondo del Lugana, grazie alla presenza dei produttori, che presenteranno i loro vini e ne racconteranno la storia.

La CheersBox Dinner di Malavasi sarà ospitata dall'Osteria alla Torre di San Martino.

Per informazioni e prenotazioni: marketing@malavasivini.com oppure info@osteriaallatorre.it

Chiusura prenotazioni: 27 dicembre 2021



MENÙ DELLA SERATA

Terrina di Fegato d’Oca Pane Brioches e "Mostarda di Ames" a base di Mele, Pere e Limone

Risotto Mantecato allo Zafferano biologico "Al Muràs", Carciofi, Petto d’Anatra Affumicato e Colombo Brut Lugana Doc

Guancialino di Vitello al Lugana San Giacomo Malavasi con Purea di Patata

Gelato al Fiordilatte Caramello e Arachidi

Caffè

? Vini in abbinamento

San Giacomo Lugana Doc 2020

Colombo Brut Lugana Doc



COSTO A PERSONA VINI INCLUSI 55,00 €