Lonato: una biciclettata per dire 'no' al nuovo polo logistico

Rete Ambientale Lombardia ha programmato una biciclettata di quattro giorni per mettere in risalto i disastri ambientali in Lombardia. Lunedi? 17 ottobre, la tappa prevista è a Lonato del Garda nell’area dove dovrà sorgere il Polo Logistico.

"Sono innumerevoli gli interventi di aggressione e distruzione del tessuto collinare sul basso Garda – spiegano gli attivisti di Tavolo Ambiente Garda –, dove l’affarismo urbanistico e speculativo, sommato ai devastanti interventi di pubbliche infrastrutture, stanno consumando ad un ritmo insostenibile territorio, aree di particolare pregio ambientale e la possibilità di tutela di luoghi unici per bellezza, complessità ed unicità morfologica".

"Nonostante il Comune di Lonato del Garda abbia il triste primato in Lombardia per consumo di suolo – si legge ancora in una nota –, viene ancora previsto un intervento da 93.000 mq di cui 35.000 di superficie coperta ai confini del SIC (Sito di Interesse Comunitario) di Castiglione".

Un intervento che in origine era calibrato su necessita? produttive e industriali, ma che il nuovo corso economico ha trasformato in destinazione direzionale logistica, concretizzatosi nella presentazione di un progetto a cura di una società del settore, e che ha trovato nell’amministrazione comunale di Lonato aperto sostegno dovuto forse a 1.300.000 euro di oneri di urbanizzazione.

"Peccato che gli Amministratori non abbiano considerato le criticità che ricadono sulla qualità del territorio morenico dell’area e sul Comune di Castiglione che, in adiacenza a quell’Ambito di Trasformazione, ha attivo da anni un SIC riconosciuto a livello Europeo – scrive ancora Tavolo Ambiente Garda –. Molteplici le criticità oltre all’ennesima erosione di suolo: l’inevitabile turbamento al delicato ecosistema del SIC per il quale sono stati investiti fondi europei, interferenze con la falda freatica posta a 2-4 metri di profondità (Aree ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee), presenza di un corridoio principale della Rete Ecologica Regionale, ricadute pesanti sul traffico veicolare sulla Statale del Benaco. Chiediamo al Comune di Lonato la cancellazione del PA proposto con destinazione logistica e per qualsiasi altra attività di carattere produttiva in ragione della particolare vulnerabilità ambientale e paesaggistica della porzione di territorio morenico interessata. Al PGT, come è noto, si possono apportare varianti: basta volerlo!"