Covento di Lonato: social dinner - a tavola con nuovi amici!

Dopo le ultime date completamente SOLD OUT, eccovi la nuova edizione della SOCIAL DINNER x iniziare il nuovo anno con nuovi amici!

Una cena pensata per chi vuole allargare la propria cerchia di amicizie, stare in compagnia e passare una serata diversa e frizzante...

Tu porta il tuo buon umore, che alla compagnia ci pensiamo noi!

E vedrai che tra una portata e l'altra succede la magia: perfetti sconosciuti si trasformano in amici.



NON E' una cena per single - NON è uno speed date: questa è una cena divertente!



Vuoi più info o desideri unirti alla community della Social Dinner?

Scrivici su whatsapp al numero 353 310 8277 !



---PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA---

POSTI LIMITATI



Tutto l’evento si svolge in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, grazie anche alla vostra collaborazione durante l’evento.