Arriva sull’Alto Sebino, domenica 17 dicembre 2023, la camminata più divertente del Natale dal nome ‘Babbo Running’. La camminata ha scopo benefico a favore del reparto di pediatria dell’Ospedale di Esine per un progetto condiviso con le Amministrazioni Comunali di Costa Volpino e Pisogne.



Programma:

– ore 14:00: ritrovo presso Piazza Lady Wortley per iscrizione e ritiro gadget. Per l’iscrizione l’offerta minima è di 5€;

– ore 15:00: partenza della camminata;

– ore 16:00: arrivo presso Piazza Umberto I a Pisogne con accompagnamento dei Babbi Natale in vespa;

– ore 17:00: concerto augurale proposto dal ‘Coro Mi Bemolle’ di Lovere.

È gradita la pre-iscrizione tramite Eventbrite a questo link.