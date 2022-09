Erbusco: Jeroboam Gravel Series

Continua con successo, a seguito delle tappe di Asiago e Dolomiti, la Jeroboam Gravel Series: non una gara, ma un’esperienza a pedali e una festa da vivere presso il villaggio; con cibo, possibilità di dormire in tenda e di festeggiare con la musica durante le serate di venerdì e sabato.



Jeroboam Gravel Challenge Franciacorta, organizzato da Giangi’s Bike e 3T, è l’evento di punta, quello da cui nasce il tutto, sulle colline della Franciacorta, con appuntamento per le giornate dei prossimi 14-15-16 ottobre, di fronte al Comune di Erbusco.

Un vero e proprio viaggio sui sentieri attorno alle prestigiose cantine del vino. Un percorso che farà scoprire in un modo del tutto nuovo luoghi conosciuti principalmente per il vino e allo stesso tempo, per i partecipanti, offrire la possibilità di degustarne qualche bicchiere. E’ in questo territorio che nasce l’evento e da cui prende spunto il nome “Jeroboam”, su iniziativa della azienda 3T, specializzata in biciclette gravel e con sede a Presezzo, non molto distante da Erbusco.

“Jeroboam”, come il formato da 3 Litri, uno dei più grandi, viene così paragonato alla traccia più lunga, quella da 300 km, la quale, per i più preparati tra i partecipanti, verrà affrontata tra il sabato e la domenica.

Una gara (anche se agli organizzatori non piace chiamarla cosi) dura e faticosa; 300km in mezzo a terreni molto variegati, percorsi stradali, strade di campagna, bianche, rocciose, erbose, strade dove la bicicletta da “gravel” si presta per la sua adattabilità e, possibilmente, con ruote larghe.

Per chi sceglie questo percorso, a metà strada ci sarà la possibilità di sostare a Malga Corva, con punto ristoro e festa organizzata. L’organizzazione metterà anche a disposizione dei pulmini per portare in vetta il materiale (abbigliamento e coperte) dei partecipanti per poter passare la notte, con una temperatura che sarà molto rigida durante quella stagione.



Non spaventatevi, però! Oltre al percorso da 300 km, l’evento è adatto a tutti.

I meno grintosi potranno, infatti, scegliere tra altri 3 percorsi: da quello da 150km, dove serve comunque una grandissima preparazione atletica e allenamento, per poi passare alla 75km (Standard) che si può intendere come un avvicinamento ad “una mezza Jeroboam”, per chi si approccia per la prima volta a questa specialità,

Infine, si passa alla 37,5 km, chiamata anche “Demi”, la quale è una vera e propria giornata in bicicletta, consigliata anche per le famiglie o gruppi di amici che vogliono esplorare il territorio vicino ad Erbusco e fermarsi alle cantine per fare delle degustazioni.



Un evento che vivrà attorno ad un villaggio dove si potrà trovare dell’ottimo cibo, da bere e musica. Saranno presenti, infatti, anche un dj-set e il gruppo No Longer Player, una cover band di giovani italiani che ci porterà sonorità rock.

Sono già oltre il centinaio i partecipanti, ma le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mezzanotte dell’11 ottobre online sul sito di Endu. Se ci saranno ancora posti disponibili, saranno aperte le iscrizioni sul campo da fare allo sportello biglietteria del Villaggio di Erbusco, a partire dal 14 ottobre alle ore 17.00 e il 15 ottobre tra le ore 6 e le 10 del mattino.