Italy Beer Week 2023

Al via la Italy Beer Week, la settimana della Birra Artigianale di qualità, nazionale e straniera. IBW è un evento diffuso, organizzato su scala nazionale, dal 2010, da Cronache di Birra, portale di riferimento di settore in Italia Nella stessa settimana, dal 20 al 26 marzo, in 300 fra locali e Birrifici selezionati in tutta Italia, manifestazioni per celebrare la Birra Nella provincia di Brescia, tre i locali selezionati: Cium Cium Pub a Pavone Mella, Brutus Pub a Sarezzo e Brutus Pub a Rezzato, con in promozione (sconto 10%/20%) tutte le Birre Artigianali per l’intera settimana.



Inoltre due gli eventi Ufficiali nel bresciano dedicati alla cultura della Birra per IBW 2023. Si chiamano “Around the World”, e sono un vero e proprio viaggio alla scoperta delle Nazioni della Birra, sotto forma di cena-degustazione ed aperitivo-degustazione. 2 tappe, 2 appuntamenti di degustazione, nei quali si assaggeranno 10 Birre di 10 Stili differenti da 10 storiche Nazioni brassicole, ognuna abbinata ad una specialità gastronomica tipica di quel Paese.



20 Marzo, ore 19.30, Brutus Pub, via della Repubblica 163, Sarezzo BS, Cena-Degustazione con 4 Birre e 4 portate abbinate (€ 35,00), per scoprire la gastronomia di quei Paesi.



26 Marzo, ore 18.00, Brutus Pub, via Prati 28, Rezzato BS, Aperitivo-Degustazione con 6 Birre e 6 tapas abbinate (€ 20,00). Ospite d’eccezione per entrambe le serate, the TASTE Hunter, alias Simone Massenza, Beer-Taster e Giudice Internazionale di Birra. Posti limitati. Info e prenotazioni, fino a 2 giorni prima di ciascun evento, al (tel/whatsapp) 339.8580186 e 345.5191430