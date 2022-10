Brescia: "Mostri in mostra" alla Pinacoteca Tosio Martinengo

Martedì 1° novembre, i bambini sono invitati, alle 16, in Pinacoteca Tosio Martinengo, per giocare con i personaggi raffigurati in alcuni dipinti, isolati e tolti dal loro contesto, e creare con la propria fantasia racconti paurosi, che non potranno che essere affiancati da altrettante maschere rigorosamente mostruose.

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

Durata: ore 1.30

Prenotazioni: CUP (attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00) 030.2977833-834 | cup@bresciamusei.com