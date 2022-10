"La notte dei mostri" in San Faustino a Brescia

Per amici, conoscenti e appassionati, semplicemente BioPirlo: l'aperitivo cult che rispolvera le antiche tradizioni nostrane (da un'idea del patron Fabio Tagliani) sarà il protagonista indiscusso de "La notte dei mostri", ovvero la festa di Halloween in scena lunedì 31 ottobre al Bistrot Il Mandorlo di Via San Faustino, in pieno centro a Brescia. Serata in maschera con "magiche sorprese" per i costumi più belli: da non perdere.