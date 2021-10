Arriva "HallowAirno": domenica a Verolanuova si corre per la ricerca contro i tumori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Parte domenica 31 ottobre a Verolanuova, in provincia di Brescia, la prima edizione della “HallowAirno”: una camminata benefica promossa dall’Associazione Italiana Ricerca malattie Neuro Oncologiche (AIRNO) per sostenere la ricerca contro i tumori del sistema nervoso. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Verolanuova e ACSI e con il sostengo di Lifebrain, mira a sostenere la ricerca Neuro-Oncologica ed aiutare le famiglie dei pazienti che si trovano ad affrontare la malattia e il percorso, spesso complicato, della riabilitazione. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’attivazione di un Servizio Ambulatoriale di Riabilitazione Neuro-Motoria per il paziente Neuro-Oncologico.



La gara si snoda attraverso tre percorsi all’interno della splendida cornice del Parco Nocivelli: • una camminata ludico-motoria (non competitiva) di 4 o 8 km; • una corsa competitiva di 8 km; • infine, per i più piccoli, negli ultimi 500 metri sarà allestita una “Caccia alle Streghe” per celebrare la festa di Halloween Lifebrain, che in Lombardia è presente con oltre 65 Centri, metterà in palio per tutti i partecipanti 150 gift card con uno sconto del 10% sui servizi di laboratorio fino al 31.01.22. In più, per i 6 vincitori dell’evento, è previsto un check-up gratuito uomo/donna da eseguire presso il nuovo Centro Analisi Brescia, in viale Venezia 73.



“La lotta alle malattie oncologiche e l’attività di prevenzione e sensibilizzazione”, spiega Giancarlo Zanoli Regional Manager Nord Italia Gruppo Lifebrain, “sono per noi due attività della massima importanza”. “Siamo fieri di poter sostenere l’evento di domenica e dimostrare così la vicinanza ad un territorio – quello bresciano – in cui Lifebrain è presente da anni, in tutta la provincia. Una vicinanza alla popolazione locale testimoniata anche dalla recente apertura del Centro Analisi Cliniche Viale Venezia, pensato per garantire ai cittadini un nuovo punto di riferimento in città”, conclude Zanoli.