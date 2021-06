Brescia: Grest 2021 - Oratorio Santa Maria in Silva

Come tutti gli anni il Gruppo Scout Brescia 14 ha collaborato per i volontari del Grest 2021 con il gruppo Animatori dell'Oratorio Santa Maria in Silva. Le attività estive di quest'anno si svolgeranno dal 14 Giugno al 2 Luglio dalle 14.30 alle 18.30.



La quota d'iscrizione è di 20€ a settimana a minore.



Per chi avesse più di un figlio da iscrivere, chiediamo gentilmente di compilare pazientemente un modulo per ogni figlio a carico. Lo sconto fratelli è di 30€ a settimana per entrambi.



A seguito dell'iscrizione invieremo via email o WhatsApp i moduli da leggere, compilare e firmare per partecipare alle attività estive, da consegnare il primo giorno al momento del triage.



Per info: Thomas: 3923394844

Informazioni e Iscrizioni online: https://forms.gle/t5ASyz4roRNTrt35A

Sito Web: www.scoutbrescia14.com

