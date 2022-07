Grande estate al Centro Molinetto tra saldi e mercoledì più buoni

L’estate sarà ancora più bella al Centro Commerciale Molinetto nella provincia di Brescia, tra le imperdibili offerte dei saldi estivi iniziati il 2 luglio e fino al 27 luglio la possibilità di vincere uno dei tanti buoni acquisto da 50 euro in palio, partecipando al grande concorso Mercoledì è più buono.

Fino al 30 agosto 2022 gli affezionati clienti del Centro Commerciale Molinetto potranno approfittare degli sconti accattivanti dei negozi della Galleria e fare scorta di stile per l’estate, tra costumi da bagno, sandali, infradito, vestiti, borse mare, pochette, smartphone, computer, ma anche articoli per la casa e per la cura della persona.

Non solo saldi al Cento Molinetto, ma anche tante opportunità di vincere buoni acquisto da 50 euro, approfittando degli ultimi giorni per partecipare al grande concorso Mercoledì è più buono: fino al 27 luglio, ogni mercoledì, i clienti potranno effettuare un acquisto minimo di 10 euro e caricare in qualunque momento la foto dello scontrino su mercoledimolinetto.it per scoprire subito se si ha vinto uno dei buoni spendibili presso i punti vendita del Centro Commerciale.

Mercoledì è più buono è un concorso facile ed immediato a cui è possibile partecipare anche da casa, semplicemente conservando lo scontrino del proprio acquisto e accedendo alla piattaforma di gioco con il proprio smartphone.

Il Centro Commerciale Molinetto è il punto dove relax, shopping e intrattenimento si incontrano, è il luogo di riferimento e di unione tra le persone della zona che qui riescono a soddisfare i loro desideri e le loro passioni, dove saldi e il concorso Mercoledì è più buono rendono più bella l’estate dei clienti del Centro.