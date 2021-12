Gran teatro Morato di Brescia: in concerto Tony Hadley l'ex voce degli Spandau Ballet

ZedLive e VignaPR in collaborazione con IMARTS presentano “Tony Hadley performing songs from his albums an the greatest hits of Spandau Ballet” venerdì 17 dicembre ore 21:15 al Gran Teatro Morato di Brescia.

Tony Hadley è uno dei cantanti più autorevoli nella storia del pop mondiale, premiato con una medaglia d’oro dalla British Academy of Composers and Songwriters, , è un’autentica icona musicale degli anni ’80. “Through the Barricades”, "True", “Gold" sono alcune delle hit amate da intere generazioni in tutto il mondo. Hadley annuncia oggi un nuovo concerto, un meraviglioso viaggio nel tempo cantando tutti i successi degli Spandau Ballet fino ad arrivare alle canzoni dei suoi album solisti, passando per uniche re-interpretazioni dei Queen e altri suoi artisti preferiti.

Nato e cresciuto a Londra, Tony Hadley pensava che il suo futuro fosse in medicina fino a quando, da ragazzo, vinse una gara di canto e decise che la sua vocazione era cantare… il resto è storia! Tony ha guidato la mitica band degli Spandau Ballet che ha avuto numerosi singoli e album di successo planetari, tra i quali, l’epico Through the Barricades, il numero uno internazionale True, e il tema non ufficiale delle Olimpiadi di Londra Gold, canzoni amate da intere generazioni in tutto il mondo. Premiato con una medaglia d’oro dalla British Academy of Composers and Songwriters e autentica icona musicale degli anni ’80, Tony Hadley si è guadagnato l’encomio di essere uno dei più grandi e autorevoli cantanti nella storia della musica pop mondiale, ancora pieno di passione e urgenza di comunicare.

Dopo due reunion ben documentate, che hanno generato il film rockumentary acclamato dalla critica "Soulboys of the Western World", Tony ha lasciato definitivamente gli Spandau Ballet, per tornare alla sua carriera solista di successo, scrivendo, registrando ed esibendosi. Come artista solista, Tony ha suonato in tutto il mondo sia con la sua band, sia con le sue swing bands e orchestre. Nel 2005 è stato premiato con una medaglia d'oro dalla British Academy of Composers and Songwriters. Il 2007 lo ha visto conquistare una nuova legione di fan quando è apparso come Billy Flynn a Chicago sul palco del West End. Oltre alla sua musica, Tony presenta anche il suo programma radiofonico ogni sabato sera su Absolute Radio. Tony si occupa inoltre regolarmente di beneficenza, esibendosi e raccogliendo fondi per campagne per finanziare la ricerca medica per bambini malati e condizioni degenerative, e piccoli enti di beneficenza personali dove il suo nome può aiutare a fare la vera differenza. Nel 2015 Tony ha avuto il grande privilegio di essere invitato a Buckingham Palace per incontrare la regina. Nel 2016 ha contribuito alla colonna sonora del film britannico “Eddie The Eagle” con Hugh Jackman. Il 2017 ha visto Tony invitato dall'attore Gary Oldman per esibirsi ai concerti tributi "Celebrating David Bowie" a Londra e Los Angeles, salendo sul palco insieme a Sting e Simon Le Bon. Tony è molto affezionato all’Italia e ha un rapporto davvero speciale con il nostro paese: ha duettato con Caparezza in uno dei brani di maggior successo del cantante pugliese, nel 2019 è stato uno degli ospiti del Festival di Sanremo nella serata dei duetti, affiancando Arisa, ed è spesso ospite delle principali trasmissioni televisive italiane, anche poche settimane fa sul palco dell’Arena di Verona.



Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e prevendite abituali. Per accedere al Teatro e’ necessario presentarsi all’entrata muniti di Super Green Pass e documento di identità. Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso alla sala comporteranno un tempo fisiologico superiore agli standard, per cui è fortemente consigliato di arrivare con almeno 90 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo. Le aree interne ed esterne del Teatro prevedono confortevoli zone di ristoro e di accoglienza. I protocolli di igienizzazione, sanificazione e pulizia di tutte le aree del Teatro sono stato potenziati e viene effettuato regolarmente anche il totale ricambio dell’aria della sala.