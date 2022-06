Sabato 9 luglio, a partire dalle 17.30 in piazza Vittoria, il Brescia Pride colorerà le vie del centro storico, con musiche, balli e un lungo corteo di festa.

Per l'occasione, gli organizzatori hanno redatto un manifesto per porre l'attenzione su diverse tematiche, tra cui "famiglie arcobaleno, accoglienza, laicita? di stato e liberta? di scelta, garanzia della reperibilita? dei servizi medici per persone trans* e non-binarie, garanzia dei diritti all’autonomia delle persone, prevenzione e contrasto alla violenza di genere".

Scrivono gli organizzatori: "In questo Manifesto, riconoscendo l’urgenza e l’importanza di dare spazio e voce all’orgoglio, alle lotte per i diritti e a tutte le identita? della comunita? LGBTQIA+ in un'ottica intersezionale, transfemminista, queer, antirazzista, antifascista, ecosocialista e collettiva, riportiamo alcuni dei cambiamenti fondamentali che invitiamo lo Stato italiano e la cittadinanza tutta ad attuare. Attuare una mutazione culturale e? necessario, e beneficia ogni persona, ma e? un processo lento che necessita di azioni concrete e continue su diversi fronti".

"#LeCoseCambiano, e con esse i bisogni delle persone – concludono –. Prendere parte al cambiamento significa guidarlo nella giusta direzione, affinche? guardandoci indietro potremo dire che le cose siano cambiate si?, ma in meglio. Speriamo anche grazie a tutti noi".