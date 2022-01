Garda: Walkzone

Prezzo non disponibile

L'esperienza di movimento che da anni sta rivoluzionando il mondo della camminata sportiva: Walkzone è in programma domenica 22 gennaio, a partire dalle 9:30, con ritrovo a Garda in Via Virgilio. Ulteriori notizie e iscrizioni sulla pagina Facebook dell'evento.

Programma: