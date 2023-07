Giovedì 6 luglio, sul Lago di Garda è tempo di "Salò in musica". Per l'occasione si festeggerà anche la "Giornata mondiale del bacio". Al termine del fuochi d'artificio, in programma alle 23, si cercherà di entrare nel Guinness dei Primati, con migliaia di coppie pronte a baciarsi contemporaneamente. Durante tutta la serata negozi, bar e ristoranti resteranno aperti, nelle strade non mancheranno musica e concerti.