Frecce Tricolori: calendario completo 2022

Le Frecce Tricolori torneranno a sfrecciare nei cieli bresciani (e di tutta Italia). Dopo i tanti appuntamenti saltati a causa della pandemia, sabato 10 settembre a Desenzano andrà in scena l'ormai celebre Air Show, con gli Aermacchi MB-339 della pattuglia acrobatica pronti a emozionare migliaia di spettatori.

L'appuntamento gardesano è stato ufficializzato dall'Aero Club Italia; sarà l'unico del 2022 in Lombardia. Presentato anche il calendario per l'anno in corso: si parte da Molfetta il 7 maggio, mentre l'ultimo evento è in programma il 2 ottobre a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia.

Il calendario completo: