Occhi all'insù: stanno per tornare le Frecce Tricolori

Non solo l'eccezionale "open day" del 28 marzo alla base di Ghedi per il centenario dell'Areonautica Militare, nel corso del quale sarà possibile vedere da vicino i Tornado dei Diavoli Rossi e pure i nuovi F-35 Lightning II (bisogna registrarsi sul sito opendayghedi.it).

Per gli amanti dei volo acrobatici, infatti, il prossimo 12 aprile si terrà una spettacolare esercitazione sui cieli della Bassa – in programma dalle 10 alle 12 – da parte delle Frecce Tricolori, che si alzeranno in volo dall'aeroporto ghedese. Occhi al cielo, dunque, perchè – come sempre – sarà un show davvero memorabile .