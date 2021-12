Franciacorta Village: giornate di apertura nelle festività natalizie

Il periodo dedicato agli acquisti dei regali è senz’ombra di dubbio un periodo magico per il Franciacorta Village che, allestito di luci e ghirlande dorate, si propone come spazio aperto, sicuro e di facile fruizione grazie anche ai tanti parcheggi gratuiti disponibili.



Il Franciacorta Village osserverà nei prossimi giorni i seguenti orari: chiuso come sempre il giorno di Natale; il 24 dicembre il Franciacorta Village anticiperà la chiusura dei 190 negozi alle ore 18.

Stesso orario anche il 31 dicembre con apertura del centro dalle 10 alle 18 mentre l’1°gennaio il Centro rimarrà chiuso.



Sempre in tema natalizio ricordiamo le ultime giornate per partecipare al concorso “Ogni Giorno è Natale” che accompagna i visitatori fino alla Vigilia e permette di vincere Gift Card Land of Fashion del valore di €50 e €100 ogni giorno e di concorrere all’estrazione finale di una Gift Card da € 2.000. Per accedere al concorso “Instant win” basta effettuare un acquisto di almeno €50 in uno dei negozi del Village e strisciando la propria Village Card – la carta fedeltà del Village che si sottoscrive gratuitamente presso l’infopoint - scoprire se si è vinto o meno le Gift Card in palio ritirando subito le card vinte presso lo stesso Infopoint. L’estrazione finale della Gift Card da 2.000€ avverrà entro il 15 Gennaio tra tutti i clienti che avranno partecipato al concorso.