Concorso Microeditoria di qualità: la stretta finale per scegliere i due libri vincitori

Una selezione serratissima, da 76 titoli iniziali a 4 semifinalisti: manca ormai pochissimo alla proclamazione dei vincitori della XII edizione del Concorso Microeditoria di qualità. Partito a inizio marzo, il Concorso promosso dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano e dall'Associazione L'Impronta di Chiari ha coinvolto complessivamente 22 gruppi di lettura, per un totale di 202 singoli "lettori forti" di tutta Italia, dalla Toscana alla Campania, dal Veneto al Lazio. Dopo le prime due fasi “a eliminazione diretta”, la scrematura ha portato a due semifinalisti per le categorie Narrativa e Saggistica.

«L'aver parzialmente trasformato questa edizione del “Premio Microeditoria di qualità” in un torneo letterario targato “Robinson” (il torneo de La Repubblica; ndr) - spiega il Presidente dell'Impronta e coordinatore della Giuria storica del Concorso, Paolo Festa - ha permesso da un lato di riuscire a superare le difficoltà che la situazione sanitaria avrebbe presentato nel coinvolgere le biblioteche bresciane, secondo la formula tradizionale, dall'altro ha consentito di coinvolgere gruppi di lettura di tutta Italia, dando la possibilità a lettori forti e appassionati di conoscere la produzione di piccoli editori. Allo stesso tempo, rispetto alle passate edizioni il cambio di formula ha portato ad una più massiccia partecipazione delle case editrici. È stato molto importante l'apporto della tradizionale giuria di qualità - conclude Paolo Festa - che procederà all'assegnazione dei marchi di qualità e di alcune menzioni speciali.»

Proprio in questi giorni, i membri de I Miseralibri, il gruppo di lettura della Biblioteca Fausto Sabeo di Chiari condotto da Alice Raffaele e gli storici giurati del Concorso, professionisti del libro e della lettura locali,coordinati da Paolo Festa, presidente de L'Impronta, stanno valutando i quattro titoli per decretare i due vincitori assoluti. Per la saggistica la scelta cadrà tra Il maschilismo orecchiabile. Mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana, scritto da Riccardo Burgazzi per Prospero Editore e Mens Extensa. L'anima di Prometeo in un mondo di macchine, scritto da Simone Belvedere per Lekton Edizioni. Per la narrativa invece sono in lizza Vento porpora, di Francesca Scotti, Edikit editore, e Tre padri, di Roberta Meo, Brè Edizioni.

Ogni singolo titolo in gara è stato sottoposto anche al giudizio della storica giuria ristretta del Concorso, che deciderà a quali libri attribuire il Marchio di Qualità, un bollino che aiuta i lettori a individuare titoli meritevoli di attenzione, e a quali una speciale menzione. «Per noi - spiega l'assessore alla Biblioteca e al Sistema bibliotecario, Emanuele Arrighetti - è fondamentale che il concorso abbia un riscontro concreto nelle biblioteche, che aiuti a favorire l'incontro dei lettori con dei titoli di qualità». La proclamazione dei vincitori avverrà durante la Rassegna della Microeditoria, in programma a Chiari, presso Villa Mazzotti, il 26 e il 27 giugno.

L'andamento del Concorso si può seguire sul web, all'indirizzo https://bit.ly/ConcorsoMicroeditoria2021 . Attraverso la pagina si possono anche chiedere in prestito i titoli, per farseli recapitare nella propria biblioteca abituale.

I gruppi di lettura coinvolti

Per la categoria Narrativa:

Gruppo di lettura di Roma “Passaparola”, coordinato da Giulia Alberico;

Gruppo di lettura di Torino “Centro Studi Piemontesi”, coordinato da Albina Malerba;

Gruppo di lettura di Milano “Lettori temerari”, coordinato da Patrizia Ferragina;

Gruppo di lettura di Como “I ragazzi del liceo Giovio”, coordinato da Nicola D'Antonio;

Gruppo di lettura di Lanciano “Ex Libris”, coordinato da Maria Rosaria Lamorgia;

Gruppo di lettura di Napoli “IoCiSto”, coordinato da Gigi Agnano;

Gruppo di lettura di Bari “Le donne in corriera”, coordinato da Gabriella Caruso;

Gruppo di lettura di Milano, coordinato da Serena Caprara;

Gruppo di lettura di Roma "Amici&Libri", coordinato da Beatrice Mariani;

Gruppo di lettura di Vicchio (FI) "Ghostreaders", coordinato da Serena Materassi.

Per la categoria Saggistica:

Gruppo di lettura di Pistoia “Biblioteca San Giorgio”, coordinato da Maria Stella Rasetti;

Gruppo di lettura di Milano “Critici in progress”, coordinato da Barbara Monteverdi;

Gruppo di lettura di Perino “FestivalTrebbia”, coordinato da Irina Turcanu;

Gruppo di lettura di Milano “PiùSaggi”, coordinato da Guido Diuella;

Gruppo di lettura di Empoli “Biblioteca di Empoli”, coordinato da Antonella Bertini;

Gruppo di lettura di Treviso “5 del 42”, coordinato da Laura Pegorer;

Gruppo di lettura di Bologna “I ragazzi del Liceo Galvani”, coordinato da Maurizio Santoro;

Gruppo di lettura di Piacenza “Cumbriccula d'i piasintein”, coordinato da Daria Corsini;

Gruppo di lettura di Roma “Libreria AltroQuando”, coordinato da Alessandro Alessandroni;

Gruppo di lettura di Torino, coordinato da Francesca Alessandria.

Per la fase finale: