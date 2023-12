Vobarno: aspettando Santa Lucia

L'Associazione Santa Lucia Biancoblu Aps ha organizzato una festa dedicata ai bambini e alle famiglie presso l'oratorio di Carpeneda di Vobarno, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai reparti pediatrici degli ospedali bresciani. La festa, intitolata "Aspettando Santa Lucia", si terrà domenica 3 dicembre dalle 11 alle 18.



L'apertura dell'evento è programmata per le 11 e i partecipanti saranno accolti da trampolieri e giocolieri. Nel primo pomeriggio, i bambini degli asili del Comune di Vobarno esprimeranno i loro auguri, seguiti da uno spettacolo di bolle giganti e dal gioco della pignatta. Alle 16.30, il Teatro delle Meraviglie presenterà uno spettacolo di burattini, e per concludere la giornata, ci sarà l'entusiasmante spettacolo del mangiafuoco.



Durante tutto il pomeriggio, sia adulti che bambini avranno l'opportunità di divertirsi con i giochi in legno di Energia Ludica e con le attività organizzate dagli Scout di Vobarno. Sarà possibile farsi truccare dai volontari e immortalare il momento con una foto al Selfie Mirror. Nel campo sportivo, la Protezione Civile di Sarezzo intratterrà i bambini con percorsi acrobatici.



La giornata sarà accompagnata dalla musica della Compagnia delle Pive di Vobarno e dai saxofonisti della Banda di Vestone. Per riscaldarsi in queste fredde giornate d'inverno, saranno disponibili merenda, the caldo e vin brûlé preparato dagli Alpini di Pompegnino.

Un ricco stand gastronomico offrirà spiedo e polenta (disponibili da asporto o serviti alle 12.30), pane con salamina, formaggio e patatine tutto servito nel tendone riscaldato.



Saranno presenti ben 70 espositori con prodotti artigianali e a chilometro zero, perfetti per trovare idee regalo natalizie uniche. L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia. Vi aspettiamo numerosi per partecipare a questa giornata di festa e solidarietà.