Montichiari: Fiera di Vita in Campagna 

La Fiera di Vita in Campagna è la rassegna di riferimento per tutti gli hobby farmer in Italia, organizzata dall’omonima rivista di Edizioni L’Informatore Agrario.

Ogni anno sono presenti centinaia di espositori. I loro prodotti di qualità, spesso ricercati, rispondono alle esigenze di tutti gli hobby farmer che qui possono acquistare direttamente semi, piante e attrezzature, osservare da vicino i macchinari delle grandi marche.