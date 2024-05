Bentornata Fiera: a Polpenazze è scattato il countdown per la 72esima edizione della Fiera del Vino, on air da venerdì 24 a lunedì 27 maggio.



Un appuntamento imperdibile per bresciani e non, una rassegna storica nata nel 1947 e che torna ogni anno per dare il via all'estate gardesana: saranno 25 le cantine presenti per le vie del centro storico, che proporranno in degustazione più di 200 etichette, dal Garda Classico al Groppello al Rosa Valtenesi passando anche per il San Martino della Battaglia.



Per le degustazioni è necessario l'acquisto del calice 2024 sul posto, al prezzo di 15 euro; lo stesso bicchiere è ovviamente utilizzabile per tutti e 4 i giorni della manifestazione. La prima degustazione ha un costo di 1 euro, le altre di 3. Nell'ultima giornata di lunedì, alle 23, è in programma lo spettacolo pirotecnico.

