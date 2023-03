Tremosine: festa dello S-Ciapì

A Tremosine il giorno della Santa Pasqua si tiene la festa dello S-Ciapì che nasce da un’antica tradizione popolare locale. Protagoniste della festa

sono le uova sode colorate con infusi di erbe o scorze. Il gioco consiste nel tenere in mano un uovo sodo mentre l’avversario lo colpisce

con un altro uovo. Vince chi riesce a mantenere integro il proprio e a rompere quello dell’altro: lo “sconfitto” deve consegnare l’uovo al

“vincitore”. Il gioco ha mantenuto intatto il sapore antico e semplice della tradizione e catapulta i partecipanti in un contesto ormai passato dove la gente sapeva divertirsi con poco e poter mettere sulla propria tavola un uovo in più poteva essere assai importante.

Programma

Domenica 9 aprile

Dalle 9 alle 11 lo S-ciapì dei piccoli. Ad ogni bimbo 6 uova colorate per giocare. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata

Grande gara di S-ciapì dalle 14 in Piazza Cozzaglio. In caso di pioggia la gara si svolgerà presso l’Oratorio

Dalle 14 gioco della palanca. In premio Prodotti Tipici del territorio di Tremosine. In caso di pioggia l’evento sarà annullato

Lunedì 10 aprile