Da venerdì 1 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 – sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle 20 – ci saranno i Mercatini di Natale sul Lungolago di Sarnico.

Tornano le tradizionali casette in legno con prodotti ed artigianato legati al mondo natalizio per allietare la vostra passeggiata ed ammirare gli splendidi paesaggi che il lago sa regalare anche in inverno.