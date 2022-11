La magia del Natale sbarca nuovamente sulle rive del lago d’Iseo: “Sarnico Magic Christmas” torna ad animare, per oltre un mese, le vie di Sarnico con luci d’atmosfera ed eventi organizzati da Pro Loco Sarnico con il supporto del Comune e dell’Associazione Commercianti ed esercenti di Sarnico.

Dal 3 dicembre fino all’8 gennaio, il Centro Storico di Sarnico si accende disegnando un percorso luminoso composto da decorazioni aeree e installazioni tridimensionali per le vie del paese rivolte in particolare ai più piccoli come una casetta di marzapane, un simpatico scoiattolo, un pupazzo di neve.

L’illuminazione, particolarmente suggestiva, è cornice di spettacoli, manifestazioni, eventi per tutte le età. Oltre ai tradizionali mercatini di Natale sul lungolago e alla pista di pattinaggio in Piazza Besenzoni – organizzata dall’Associazione Commercianti di Sarnico –, tutti i sabati e le domeniche Sarnico sarà popolata da animatronix – ovvero personaggi movimentati da speciali tecnologie che cantano e ballano a ritmo di musica – e da bande musicali itineranti che porteranno allegria e serenità eseguendo le più note canzoni di Natale. I primi tre sabati pomeriggio di dicembre (3, 10 e 17) spazio a laboratori di arti manuali a tema natalizio dedicati ai piu? piccoli.

Le illuminazioni saranno accese alle ore 17 e spente a mezzanotte, per una durata totale di accensione inferiore di due settimane rispetto al 2021 (allora le luminarie erano state smontate alla fine di gennaio, dopo la festa del Santo Patrono di Sarnico, S. Mauro); la superficie cittadina illuminata sarà ridotta (non sarà addobbato, per esempio, il ponte che unisce Sarnico e Paratico), e verranno impiegate luminarie 'intelligenti' capaci di ottimizzare ed amplificare il rapporto tra luci e relativo effetto: le luminarie del Sarnico Magic Christmas, infatti, sono dotate di un ridotto numero di lampadine, tutte a led e dal basso consumo energetico che, abbinate ad una serie di specchi, moltiplicano l’effetto ottico grazie dalla riflessione della luce.

Novità 2022 è la slitta multimediale: si tratta di un’attrazione multisensoriale, in cui piccoli gruppi di persone, con l’ausilio di visori, potranno vivere l’esperienza del viaggio di Babbo Natale e delle sue renne in giro per il mondo, viaggio reso particolarmente realistico da movimenti, suoni e video sincronizzati su un vero e proprio simulatore di volo della slitta di Babbo Natale.

“Crediamo che sia giusto dare luce al Natale di Sarnico, che nel 2021 ha richiamato circa 60 mila persone in 45 giorni – dichiara Mauro Demarchi, Presidente della Pro Loc – Crediamo che debbano prevalere la speranza, il desiderio di un paese di ritrovarsi e ripartire dopo anni così duri. Come Pro Loco abbiamo l’onere di promuovere il territorio ed abbiamo sempre operato grazie al supporto di enti pubblici e privati. Il Sarnico Magic Christmas è un progetto sostenibile al cento per cento, anche dal punto di vista economico: il costo della manifestazione è coperto da un significativo contributo ottenuto con il bando 'Ogni giorno in Lombardia', da importanti sponsorizzazioni private e da un contributo del Comune di Sarnico, che così facendo sostiene un progetto di forte richiamo turistico e dunque a vantaggio di tutti. Non dimentichiamo che questo è anche il Natale che precede e prepara l’avvio di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, dove anche Sarnico sarà protagonista grazie ai gioielli Liberty del suo territorio. Tenere spento il Natale significherebbe spegnere i riflettori su Sarnico: non è quello che possiamo augurarci né oggi né mai”.



“Sarnico Magic Christmas” è anche una Carbon Neutral Experience, e cioè un evento ad impatto zero in termini di emissioni di CO2. Nell’ottica della maggior tutela possibile dell’ambiente, Pro Loco Sarnico ha scelto infatti di farsi assistere da una società specializzata nella trasformazione degli eventi in manifestazioni ad impatto ambientale zero: le emissioni di C02 prodotte saranno rilevate, contabilizzate ed azzerate compensandole con la piantumazione di nuovi alberi sul territorio nazionale.