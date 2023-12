San Paolo: mercatini di Natale "Mama che bei"

Tradizionale e immancabile appuntamento per gli amanti del Natale, tornano i mercatini "Mama che bei" di San Paolo, con spettacoli, musica dal vivo e la casa di Babbo Natale per i più piccoli. La festa è in programma domenica 17 dicembre, con decine e decine di bancarelle e una magica atmosfera. Nella locandina sottostante tutti i dettagli dell'evento.