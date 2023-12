San Felice del Benaco: Felix Bricks

Si svolgerà il 2 e 3 Dicembre, nell'incantevole cornice di San Felice del Benaco, la prima edizione di Felix Bricks.



L'evento, organizzato dal Comune con il supporto dell'associazione Mocbricks, sarà incentrato sui mattoncini più famosi al mondo e completamente gratuito.



Nella palestra polivalente in via Zarneri verrà allestita un'esposizione di costruzioni di varia tipologia, dalle sempre coinvolgenti city ai moderni robot, ma anche fiori, animali e il Modena Park, replica del concerto del 2017 di Vasco Rossi che gli è valso il primato mondiale per il più alto numero di spettatori paganti.



All'evento saranno presenti anche svariati laboratori, sempre gratuiti, per il divertimento di grandi e piccoli.

Ma non è finita qui: da sabato fino a domenica, ore 11, sarà possibile portare da casa una propria opera (purché con soli pezzi originali Lego) e partecipare al "concorso per giovani costruttori" che premierà le prime tre creazioni che brilleranno per creatività, fantasia ed inventiva.



Per maggiori informazioni Comune di San Felice del Benaco e www.mocbricks.it