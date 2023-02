Brescia: Fiera di San Faustino

Dopo il lungo stop di due anni dovuto alla pandemia, il prossimo 15 febbraio torna a Brescia la tradizionale Fiera dei Santi Faustino e Giovita, che si svolgerà nelle vie del centro cittadino: Via San Faustino, Piazza Loggia, Largo Formentone, Piazzetta Bella Italia, Piazza Vittoria, Via X Giornate, Via IV Novembre, Via Volta, Via della Posta, Monte di Pietà, Contrada del Carmine, Rua Sovera, Via Capriolo, Via Gramsci, Via XXIV Maggio e Corso Zanardelli.

Una giornata a tutto shopping: prodotti per la casa, vestiti, golosità a non finire, street food e tanto altro ancora: sarà un lunghissimo serpentone con ben 602 bancarelle.

Ma non sarà un unico giorno di festa. In occasione delle celebrazioni per i Santi Patroni, la "Confraternita dei Santi Faustino e Giovita" ha infatti organizzato un ricco calendario di appuntamenti (lungo oltre due settimane), tra mostre, convegni, visite guidate, concerti e funzioni religiose. Qui il programma completo.